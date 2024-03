Cavese senza Magri e Zenelaj: col Flaminia a caccia del riscatto

Cavese con due pesanti assenze per la trasferta di Civita Castellana. Gli aquilotti dovranno infatti fare a meno del difensore centrale Magri e del centrocampista Zenelaj, usciti anzitempo nel corso dell'ultima gara casalinga contro la Nuova Florida.

Tempi lunghi per il recupero di entrambi, con mister Di Napoli che dovrà fare di necessità virtù per sopperire alle due rilevanti mancanze. «Sono senza dubbio assenze pesanti - ammette l'allenatore biancoblu -, ma ho un gruppo squadra ampio che saprà sopperire a queste mancanze. In campo metterò comunque una squadra equilibrata, chiamata a fare la partita ma soprattutto a offrire una grande prestazione».

Variazioni obbligatorie tra retroguardia e linea mediana, con possibilità di vedere in campo una cerniera centrale tutta composta da calciatori over.

Di Napoli non rivela le mosse alla vigilia, avendo provato comunque diverse soluzioni. Il tecnico poi fa un passo indietro alla partita contro la Nuova Florida, da rivedere solo in termini di qualità di gioco: «Abbiamo fatto in termini di palle-gol create. Martedì abbiamo analizzato gli errori e valorizzato gli aspetti positivi dell'ultima partita. Sono arrivate tantissime critiche, alcune hanno potuto ferirci ma serviranno solo a motivarci a caccia del riscatto».