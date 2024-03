Nocerina-San Marzano, porte chiuse confermate: dubbio Liurni, Mariano al rientro

La Corte Sportiva d'Appello della Federcalcio ha respinto il ricorso della Nocerina avverso al provvedimento di porte chiuse imposto per la gara di domani contro il San Marzano. La sanzione è scattata dopo il derby casalingo contro la Cavese, in presenza già di una diffida per la società. Nulla da fare dunque per una riapertura dell'ultim'ora: domani alle 15 Nocerina e San Marzano si sfideranno nell'anticipo della ventottesima giornata nel girone G di Serie D in assenza di pubblico.

Il trainer rossonero Marco Nappi punta tutto sull'approccio per il rush finale di campionato: «Servirà la volontà di tutti per raggiungere il miglior piazzamento in griglia playoff.

Nel calcio non c’è niente di scontato e bisogna giocarsele tutte al massimo. La mentalità dovrà essere quella vista con l’Ischia e la Cynthia. Il San Marzano è una squadra in salute ma lo siamo anche noi».

Recuperato pienamente il terzino under Mariano, saranno ancora assenti lo squalificato Gadaleta e i lungodegenti Picchi e Manzo. Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Liurni, che a inizio settimana ha accusato qualche problema fisico: sull'impiego dell'attaccante ternano Nappi deciderà solo in extremis.