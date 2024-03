Nocerina-San Marzano in anticipo: i portieri blaugrana in Nazionale

Il Dipartimento Interregionale ha ratificato l'accordo tra Nocerina e San Marzano per la disputa in anticipo del derby. Si giocherà dunque al San Francesco sabato 23 marzo prossimo, con fischio d'inizio alle 15.00. La gara sarà disputata a porte chiuse per effetto delle sanzioni subite dal club rossonero a margine del derby casalingo contro la Cavese.

Intanto la società blaugrana ha reso noto che i due portieri under, entrambi classe 2005, sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per impegni internazionali. Leonards Cevers, titolare della formazione di mister Mauro Zironelli, disputerà con l'Under 19 della Lettonia l'Elite Round del Campionato Europeo di categoria, in programma a Skopje in Macedonia.

Per l'estremo difensore lettone ieri c'è stata la soddisfazione di aver mantenuto inviolata la propria porta per la terza partita consecutiva, parando anche un calcio di rigore alla mezz'ora del secondo tempo.

Daniil Pareiko, invece, è stato convocato con la Nazionale Under 19 dell'Estonia per due amichevoli in programma il 21 e il 24 marzo prossimi.