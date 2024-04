Atletico Uri-Nocerina, probabili formazioni: secondo posto da difendere

Nocerina di scena nella tana dell'Atletico Uri, a caccia del riscatto dopo l'inatteso ko casalingo contro il Cassino. Non un impegno abbordabile per la squadra di mister Nappi, nonostante l'enorme distacco in classifica. I sardi cercano in extremis tra le mura amiche i punti utili per provare a evitare la coda dei playout. E proprio la “forza della disperazione” potrebbe rendere l'Atletico un avversario tutt'altro che abbordabile per Cardella e soci.

Dal canto suo la Nocerina dovrà fare i conti con le assenze di Petti in difesa e Citarella a centrocampo, entrambi appiedati dal giudice sportivo.

Ma se per la retroguardia le scelte sembrano abbastanza scontate, l'assenza dell'under di mediana dà a Nappi la possibilità di valutare se schierare un attacco o un centrocampo completamente “over”.

Nel primo caso, apparentemente più probabile, l'under Rossi potrebbe agire nel terzetto di mediana accanto a Tuninetti e Carotenuto. In caso invece di mediana di esperienza, lo stesso Rossi andrebbe in ballottaggio con Gadaleta per la prima linea, lasciando fuori uno tra Liurni e Guida. In difesa invece Crasta, al rientro, andrà a riprendersi una maglia da titolare al centro accanto a Mazzei, con Pinna sulla corsia sinistra e Mariano favorito su Dorato per il ruolo di terzino destro.