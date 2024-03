Romana-Nocerina 0-2: allungo a +5 sulle inseguitrici

Un micidiale uno-due tra fine primo tempo e inizio ripresa consente alla Nocerina di espugnare il difficile campo della Romana, rifilando ai capitolini la seconda sconfitta casalinga stagionale sui quindici partite. Citarella e Cardella regalano tre punti preziosi ai molossi, che allungano a +5 sul terzetto di inseguitrici composto dalla stessa Romana, dal Cassino e dall'Ischia, anch'esse sconfitte nel turno infrasettimanale del girone G di Serie D. Nella prima frazione regna l'equilibrio con poche sortite pericolose. Fantoni dice di no a Spinosa, poi Tuninetti alza di poco la mira.

Nel finale di tempo, dopo una traversa colpita dalla Romana su cross sbilenco di Fiore, la Nocerina passa in vantaggio con una pregevole giocata da centravanti di Citarella che, spalle alla porta, si gira e conclude rapidamente tra due avversari piazzando il pallone all'incrocio dei pali.

Al 6' della ripresa Antolini respinge una sassata di Tuninetti dal limite, Cardella è rapidissimo a fiondarsi sul pallone per ribadire in rete e regalare il doppio vantaggio alla Nocerina.

La Roma si rimbocca le maniche ma non ha mira buona nelle conclusioni di Ruggeri, Cerbone e Armini. I rossoneri reggono bene l'urto e riescono anche a collezionare diverse opportunità per il tris che non arriva per gli interventi della retroguardia o un pizzico di imprecisione.

Al triplice fischio è gioia doppia per la squadra di Nappi che allunga il passo sulle concorrenti in zona playoff. Alla ripresa del campionato nuovo scontro diretto, stavolta tra le mura amiche contro il Cassino.