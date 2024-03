Team Altamura-Santa Maria Cilento, testacoda in casa della capolista

Per il Santa Maria Cilento che chiude la classifica del girone H una trasferta quasi proibitiva. Domani i giallorossi di Castellabate saranno impegnati sul campo della capolista Team Altamura in un match dal pronostico quasi scritto.

Inoltre il tecnico Gianluca Esposito, nel presentare il testacoda non è apparso rassegnato, ma ha evidenziato come si trovi a fare i conti con l'emergenza in attacco per le contemporanee assenze di Gassama e Gaeta: «Affronteremo la capolista che meritatamente occupa questo posto dovendo fare i conti con questo problema in avanti, però noi abbiamo lavorato sugli errori commessi con l'Andria e ci siamo allenati con la solita abnegazione sapendo di partire svantaggiati visto che di fronte c'è una squadra che vuole arrivare al più presto alla promozione. I ragazzi non sono però, per niente rasseganti e credono di fino all'ultimo, l'auspicio è che gli episodi finora a noi avversi possano girare a nostro favore».

La gara si gioca allo stadio D'Angelo di Altamura, fischio d'inizio alle 15.

Dirige Leone di Avezzano.