Cavese, Buschiazzo in dubbio: Di Napoli non sottovaluta l'impegno

Dubbio Buschiazzo per la Cavese in vista del turno interno contro la Nuova Florida. Dopo il pareggio a reti bianche nel derby di Nocera, che ha ulteriormente spianato la strada agli aquilotti verso il ritorno tra i professionisti, la formazione di mister Di Napoli torna tra le mura amiche per consolidare il primato. Ma evitando il rischio di sottovalutare un avversario letteralmente sommerso dalle penalizzazioni in classifica subite per inadempienze gestionali risalenti alla passata stagione agonistica.

Chiaro il diktat dell'allenatore biancoblu: «Cambia l'avversario, ma non cambiano le nostre idee.

Dobbiamo affrontare questa partita con il piglio giusto e restare sereni per poter vincere. Abbiamo lavorato bene tutta la settimana e dobbiamo dare un seguito al buon pareggio di domenica scorsa».

Di Napoli è pienamente consapevole che «chi affronta la prima in classifica aumenta le proprie forze e lo faranno anche i nostri avversari che hanno bisogno di punti salvezza. Ma noi sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare fin qui e per quanto mi riguarda quella di domani è la partita più importante del campionato. Dobbiamo confermare che l'arma vincente della Cavese è la mentalità».

Possibile qualche variante in formazione rispetto alla gara di Nocera, con possibile ritorno dell'esperto Di Piazza nell'undici titolare.