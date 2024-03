Cavese-Ostiamare 1-0: altri tre passi verso la C

La Cavese batte di misura l'Ostiamare e allunga in maniera ancor più netta in vetta alla classifica. Il calcio di rigore trasformato da Urso nel primo tempo regala agli aquilotti un successo preziosissimo, perché consente alla squadra di mister Di Napoli di riportare in doppia cifra il vantaggio sulle inseguitrici.

Pareggiano infatti tutte le squadre al momento piazzate in zona playoff, con i metelliani ora avanti di ben 11 punti rispetto alla Nocerina. Un gap considerevole, che consentirà alla Cavese di approcciare con la massima serenità proprio al derby esterno contro i rossoneri in programma domenica al San Francesco.

L'Ostiamare se la gioca a viso aperto, ma trova di fronte un reattivo Boffelli a sbarrare la porta biancoblu in occasione delle migliori palle-gol confezionate dai lidensi. All'88' Konate falcia Barlafante in area di rigore: l'arbitro decreta la massima punizione in favore degli ospiti ma Icardi spedisce il pallone fuori, sprecando dunque l'ultima chance per portare a casa un punto utile per poter coltivare migliori ambizioni di accesso ai playoff.