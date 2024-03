Siracusa-Portici 2-0: il muro porticese crolla nel finale

Al Portici non basta una prestazione gagliarda. E nemmeno l’aver tenuto campo e botta per 88 minuti in casa del Siracusa: gli azzurri di Condemi vanno ko al De Simone – 2-0 il finale al De Simone – e restano alle prese con una classifica complicata, ai margini della zona playout a braccetto col Locri, ma vedendo intanto incrementato lo svantaggio rispetto alla Sancataldese (0-0 tra le mura amiche col Castrovillari).

I siciliani, che occupano la prima poltrona utile per la salvezza diretta, sono adesso a +5.

L’amaro è consistente per l’undici di Condemi, che incassa l’1-0 aretuseo quando mancano due minuti al 90’: è di Vacca il sigillo che rompe l’equilibrio. In pieno recupero, poi, il raddoppio dei padroni di casa: è di Sarao la zampata che vale il 2-0 sugli sviluppi di una respinta di Caputo, valsa a neutralizzare la battuta dagli undici metri.