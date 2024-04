Terremoto e sciame sismico nei Campi flegrei, registrate oltre 75 scosse: diversi interventi dei pompieri

Sono state circa una trentina le telefonate ricevute dalla sala operativa dei vigili del fuoco della regione Campania questa mattina dopo le scosse più forti dello sciame sismico ancora in corso che, finora, ha fatto registrare 75 eventi tellurici.

La maggior parte delle chiamate sono arrivate dalla gente residente a Pozzuoli dove i pompieri sono dovuti intervenire per aprire diverse porte d'ingresso che la gente aveva chiuso senza portarsi appresso le chiavi per, poi, aprirle.

Naturalmente il tutto dovuto dalla concitazione del momento delle persone per scappate in strada in seguito alla paura per i terremoti.