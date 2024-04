Terremoto a Pozzuoli, residenti si riversano in strada: «Oscillavano le auto parcheggiate»

Amaro risveglio stamattina per i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei.

Due forti scosse di terremoto, sono state avvertite nella prima mattinata. I residenti di via Napoli e delle zone alte di Pozzuoli, si sono riversati in strada e ancora sono lì per la grande paura.

Molti i racconti dei residenti spaventati: «Ho visto oscillare le auto parcheggiate», dice un addetto alla sosta in servizio al parcheggio del mercato ittico di Pozzuoli, e ancora: «Porte e finestre non smettevano di sbattere», aggiunge una residente di via Napoli, «e dopo la prima forte scossa, siamo scesi tutti in strada».

L'agitazione, dunque, è tanta nella città flegrea e non solo.

Paura anche nelle zone limitrofe dove le forti scosse si sono avvertite chiaramente. L'invito è comunque sempre quello di mantenere la calma e seguire l'evolversi della situazione attraverso i canali ufficiali del comune di Pozzuoli e della Protezione Civile.

«L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 9.35 (ora locale) del 14/04/2024 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 45 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md = 3.7 ± 0.3 So che le scosse vi hanno spaventato, ma vi chiedo di mantenere la calma e di segnalare eventuali criticità ai numeri della Polizia Municipale al numero 081/8551891 e delle Protezione Civile al numero 081/18894400. Vi aggiorneremo» così il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.