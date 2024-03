Boreale-Nocerina: out Mariano, cambia la difesa

Nocerina di scena domani sul campo della Boreale, ultima della classe nel girone G di Serie D. Mister Nappi ha tenuto alta l'attenzione del gruppo per evitare il rischio di sottovalutare l'impegno. «Quella di domani è una partita importante perché affrontiamo una squadra reduce da una buona prestazione contro il Trastevere, gara in cui meritava la vittoria. Incontreremo delle insidie che possono essere superate soltanto da una squadra matura».

Al di là del pronostico, il tecnico sottolinea la consapevolezza «di giocare contro un gruppo che ce la metterà tutta per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, visto che ha soli due punti di distacco dai playout.

Dovremo fare una partita intelligente, con grande grinta e determinazione. Non dovrà esserci in campo alcun calo di concentrazione, così come non c’è stato durante gli allenamenti».

Out Mariano per un problema fisico, con obbligo di modificare in maniera sostanziale la terza linea rispetto alle ultime uscite. «Mariano è un 2005 molto bravo - sottolinea Nappi - che sta facendo molto bene e che s’è guadagnato sul campo una maglia da titolare con l’impegno e con grandi prestazioni. Ci sarà un solo cambio senza stravolgere assolutamente la squadra».

Cambio possibile con il ritorno dell'under Crasta sulla destra, lo spostamento di Pinna da centrale di retroguardia e il ritorno da titolare di Esposito da terzino sinistro. Per il resto, non dovrebbero esserci altre variazioni, con in prima linea il solito Guida in vantaggio nel ballottaggio con Gaetani per completare il tridente con Cardella e Liurni.