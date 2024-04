Anzio-Cavese, divieto di trasferta per i tifosi

Doccia fredda per i tifosi della Cavese a due giorni dall'ultima trasferta stagionale con l'Anzio. Con una prevendita che viaggiava su numeri molto rilevanti, la Prefettura di Latina ha deciso di bloccare le procedure e disporre il divieto di trasferta.

Nello specifico, è stato imposto l'annullamento della vendita dei biglietti per la partita ai residenti in provincia di Salerno. Si giocherà dunque domenica 28 aprile allo stadio Bartolani di Cisterna di Latina, ma alla presenza dei soli sostenitori dell'Anzio.

La Cavese ha già reso noto di essersi attivata per il rimborso in favore dei tifosi che nei giorni scorsi avevano già acquistato i tagliandi per la trasferta laziale.

Ininfluente per gli aquilotti, già promossi con abbondante anticipo in Lega Pro, la partita di domenica è di vitale importanza per l'Anzio.

La squadra è infatti attualmente in griglia playout, ma ha 2 soli punti di distanza dalla zona salvezza. Dunque, non mancheranno le motivazioni ai laziali, chiamati pure a riscattare la sconfitta nello scontro diretto contro la Nuova Florida.