Cavese-Ostiamare: biancoblu orfani di Buschiazzo

Senza lo squalificato Buschiazzo e con Tropea tra gli indisponibili, la Cavese si prepara ad affrontare l'Ostiamare in un Simonetta Lamberti sempre più gremito. Gli aquilotti hanno smaltito alla grande lo scossone in panchina delle scorse settimane, consolidando il primo posto nel Girone G.

Domani i biancoblu affronteranno la squadra col miglior attacco del campionato, ma per mister Di Napoli non è un dato da temere. «Ho fiducia nella mia linea difensiva e in generale in tutta la mia squadra, quindi non sono affatto preoccupato. Affrontiamo un buon avversario, lo rispettiamo ma noi dobbiamo continuare il nostro cammino e per farlo ci sarà bisogno di grande spirito di battaglia. Voglio giocatori che si sentano tutti importanti, consapevoli della propria forza e capaci di gettare il cuore oltre l’ostacolo».

Cavese che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, anche grazie al sempre crescente numero di sostenitori presenti sugli spalti del Simonetta Lamberti.

Domani saranno di nuovo ospiti gli alunni delle scuole elementari e medie cittadine e si punterà al record di presenze sulle gradinate: «Faccio i complimenti ai nostri tifosi - ha sottolineato mister Di Napoli -, mi aspetto tantissimo da loro ma dobbiamo essere bravi noi a trascinare questo gruppo e a vincere per la città di Cava de' Tirreni».