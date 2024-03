Gelbison sul campo della Paganese per proseguire la serie utile

Per la Gelbison c'è il derby sul campo della Paganese di Agovino.

Un match che si annuncia molto interessante alla luce del buon momento che stanno vivendo le due squadre, i cilentani nel nuovo anno hanno inanellato una serie di risultati che li ha messi una situazione di classifica tranquilla, mentre gli azzurro stellati sono a ridosso della zona palyoff.

Erra, tecnico dei cilentani nel presentare la sfida appare certo che la sua squadra offrirà una buona prestazione per tentare di proseguirela serie utile: " Abbiamo svolto una settimana di buon lavoro per questo sono fiducioso.

Dobbiamo fare una partita attenta e con la giusta determinazione sperando di raccogliere i frutti". Sull'impego del rientrante Barone si esprime così: " Nel turno precedente ha fatto la sua apparizione ma non ha ancora la condizione per partire dall'inizio venendo da un problema muscolare avrà bisogno di altro minutaggio. Poi in gruppo è tornato Gagliardi e speriamo di poter contare anche sul suo contributo, ma pure quest'attaccante deve trovare la condizione migliore dopo una lunga assenza". La gara si gioca al Torre di Pagani con inizio alle ore 14.30 arbitra Lacerenza di Barletta.