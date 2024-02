Nocerina, stangata per Gadaleta: squalifica di quattro partite

Stangata del Giudice Sportivo nei confronti di Alessandro Gadaleta. L'attaccante classe 2005, espulso dalla panchina nel corso della gara interna di sabato contro la Cos Sarrabus Ogliastra, è stato infatti fermato per ben quattro giornate. Punito l'atteggiamento irriguardoso del giovane calciatore rossonero che, a quanto si legge sul dispositivo, si è diretto verso l'assistente apostrofandolo con frasi irriguardose.

Il Giudice Sportivo ha anche inflitto una consistente ammenda alla società.

Nel corso della stessa partita, una persona riconducibile al club ha lanciato «dal tunnel di ingresso degli atleti un pallone in campo intralciando la corretta ripresa del gioco». Sanzione abbastanza pesante se rapportata alla semplice condotta ostruzionistica.

Domenica la Nocerina renderà visita al fanalino di coda Boreale, che nel recupero della ventitreesima giornata disputato oggi ha pareggiato in casa contro il Trastevere. La prevendita dei tagliandi per il settore Ospiti è stata letteralmente presa d'assalto dai tifosi rossoneri, che scorteranno in 500 la squadra nella gara di domenica.