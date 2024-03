Angri-Fidelis Andria, inizia il ciclo terribile con l'ex Varsi

Inizia il ciclo terribile dell'Angri, che in cinque turni consecutivi affronterà in ordine sparso proprio le prime cinque in classifica del girone H di Serie D. Il pareggio nello scontro diretto infrasettimanale di Gravina è servito a ben poco sul piano della graduatoria e proprio questo filotto di gare difficili chiama la squadra di mister Di Costanzo a far ricorso a tutte le energie per raccogliere punti che varrebbero tantissimo sul piano del morale.

Il centrocampista grigiorosso Simone De Marco punta su quanto di positivo raccolto nella partita esterna in Puglia: «Veniamo da una prestazione buona su un campo difficile e siamo stati bravi soprattutto dal punto di vista del carattere.

Abbiamo lottato e questo ci ha dato la forza per preparare al meglio la partita con la Fidelis Andria, squadra di alta classifica».

La caratura tecnica dell'avversario non intimorisce De Marco, perché questo dettaglio «ci spinge a trovare le giuste motivazioni in una partita ostica contro calciatori di categoria superiore. Noi dovremo impedire loro di “fare la partita” perché abbiamo bisogno di vincere per tirarci fuori da questa situazione di classifica».

Partita particolare per l'attaccante ospite Alfredo Varsi, grande ex che riceverà un'eccezionale accoglienza al Novi. Un rapporto idilliaco tra il calciatore e la tifoseria doriana, costruito in particolare nell'anno della vittoria del campionato di Eccellenza due stagioni fa.