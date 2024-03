Santa Maria Cilento, Esposito: «Faremo una parita d'attacco per i 3 punti»

Il Santa Maria Cilento che non brinda al successo da troppo tempo e domani nel match casalingo con il Rotonda proverà a rompere l'incantesimo per dare inizio alla difficile risalita che attualmente vede i giallorossi di Castellabate chiudere la classifica.

Il tecnico Gianluca Esposito, nel presentare il match appare fiducioso consapevole che ora bisogna fare punti: Abbiamo bisogno di una vittoria ma per farlo dovremo fare una partita d'attacco con i giusti equilibri perchè le gare durano 100 minuti, e dobbiamo essere più bravi e cinici sotto porta. Se dovessi barattare tra bel gioco e vittoria non esiteri a scegliere la seconda, ma ritengo che i risultati possano arrivare esprimendo un calcio propositivo.

Il tecnico poi si concentra sulla squadra: " Non dovrebbero esserci molte novità ma rientrano due pedine di spessore come Campanella e Nunziante, mentre resta out Gaeta per cui proveremo a fare nostra l'intera posta per andare a giocarci la zona playout".

La gara si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 14.30 arbitraFerrari di Roma 2.