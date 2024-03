San Marzano-Gladiator 1-1: Camara illude, Ioio pareggia

Termina in parità la gara tra San Marzano e Gladiator, anticipo della venticinquesima giornata nel girone G di Serie D. Nella ripresa arrivano le reti che fissano il punteggio sul definitivo 1-1, ma è il primo tempo a offrire il maggior numero di occasioni. Ferrari è il principale protagonista per i padroni di casa, con pagella alta per Castro sulla sponda opposta.

All'11' Ferrari sfiora il gol da cineteca su cross di Muñoz, poi Rossi spreca con un controllo disastroso una grande chance a metà frazione.

Ci riprovano ancora Ferrari e Muñoz ma all'intervallo si va sullo 0-0. Nella seconda frazione, dopo una conclusione di Rossi nei primi minuti, si arriva al 20' per assistere al gran gol di Camara, subentrato da pochi minuti: controllo, dribbling su due avversari e rasoiata che insacca nell'angolino sul primo palo.

Ma i padroni di casa non riescono a gestire il vantaggio, subendo il pareggio in mischia sugli sviluppi di un corner, grazie alla zampata di Ioio al 34'. Nel finale Finizio salva sulla linea un lob di Camara, poi lo stesso francese trova l'opposizione del portiere ospite in pieno recupero.

Il San Marzano recrimina per due possibili rigori non concessi nella ripresa. Sul pallonetto salvato da Finizio, il portiere Gemito entra in netto ritardo su Camara affondandolo in area. In precedenza, Finizio si scontra con lo stesso Gemito in uscita, toccando il pallone in maniera evidente sotto gli occhi del direttore di gara che incredibilmente non indica il dischetto. In classifica il pari scontenta entrambe le formazioni, col San Marzano ancora a rischio di finire nei playout e il Gladiator che resta ai margini della retrocessione diretta.