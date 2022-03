Giugliano, con il Gladiator la gara della verità

Vigilia di derby per il Giugliano di Giovanni Ferraro, capolista del girone G. I gialloblu, che domani ospitano il Gladiator, sono reduce da una inattesa battuta d'arresto sul campo del Muravera. I tigrotti, insomma, sono chiamati a riscattarsi per tenere a debita distanza le inseguitrici. “Abbiamo fatto sei mesi di campionato straordinari, adesso ne stiamo un po’ risentendo, raccogliendo meno di ciò che avremmo meritato - spiega Ferraro - Credo che alla fine del campionato tutto si compensi. Lavoriamo giorno dopo giorno per raggiungere il nostro obiettivo".

E ancora: "Lavoriamo insieme da agosto, ci sono tante squadre che all’inizio sono partite al nostro pari per fare un campionato importante, questo è un girone tecnico e ricco di insidie. La squadra si è allenata bene con entusiasmo e intensità. Giocheremo un derby difficile, contro una squadra che ha ottime individualità". Indisponibile l'attaccante Scaringella.