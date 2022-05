Giugliano, la festa promozione Ferraro: «Gruppo straordinario»

"Sono felice, abbiamo chiuso un percorso incredibile iniziato lo scorso 16 agosto. Ho avuto a disposizione un gruppo di ragazzi fantastici, professionisti esemplari. E’ stato un campionato difficile, dispendioso. Il girone G è un girone complicato dove le squadre giocano bene". E' un fiume in piena Giovanni Ferraro, il tecnico del Giugliano fresco di vittoria in campionato. La serie C raggiunta ieri al termine della gara (vinta) con il Real Monterotondo: "Noi siamo stati bravi, sempre dentro il campionato. Ringrazio la famiglia Mazzamauro che mi ha dato la possibilità di lavorare in una grande piazza come Giugliano e mi ha messo nelle migliori condizioni per poter svolgere il mio lavoro. Ringrazio il mio staff composto da persone speciali, i direttori, e tutti i dirigenti, ognuno di alto profilo. Personalmente riconquisto una categoria che mi ero guadagnato sul campo. Dedico la vittoria del campionato a mia figlia". Domenica la festa, al De Cristofaro, davanti al pubblico amico. Poi si inizierà a pensare alla prossima stagione e alla questione impianto: lo stadio comunale necessita infatti di alcune interventi (come previsto dalle normative per le squadre che disputano campionati professionistici) di restyling.