Strada messa in sicurezza e riaperta al traffico dopo la frana

E' stata riaperta al traffico via Mazzola, a Durazzano, dopo l'intervento di pulizia e messa in sicurezza da parte dell'amministrazione comunale resosi necessario per la frana che aveva riversato sulla sede stradale fango, pietrisco e rami.

Il tutto era accaduto nella tarda serata di ieri quando a causa della pioggia l'arteria che collega Durazzano con Cervino e la Provincia di Caserta era stata completamente bloccata dalla frana. Scattato l'allarme la macchina comunale guidata dal sindaco Alessandro Crisci si era subito attivata per sgomberare la strada e metterla in sicurezza. Sul posto anche la Protezione civile comunale ed i mezzi di una ditta privata.

Poi, nelle prime ore della mattinata, l'annuncio da parte del Comune di Durazzano: «Grazie al pronto intervento della ditta Roberto Icolari, la strada Via Nicola Mazzola, zona Grottone, è tornata nuovamente percorribile dopo la frana provocata dalle forti precipitazioni».