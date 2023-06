Tecnologia e sostenibilità per il settore vitivinicolo sannita, alla "Federico II" si presentano i risultati di "Vintes"

Nuovo apppuntamento per il progetto "V.In.Te.S. - Viticoltura, Innovazione e Tecnologia per i Vini del Sannio" che martedì 20 giugno sarà protagonista a San Giovanni a Teduccio, presso il Polo Tecnologico dell’Università Federico II di Napoli, in occasione di "Vino 4.0: Tecnologia, Ricerca e Sostenibilità", iniziativa dedicata all'innovazione nel settore vitivinicolo, alla ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia e all'importanza della sostenibilità nella produzione del vino sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista socio-economico.

Finanziato dal piano di Sviluppo Rurale 2020-22 (Misura 16.1 azione 2) il progetto "V.In.Te.S." si concentra sulla promozione dell'innovazione tecnologica all'interno delle aziende vitivinicole del Sannio attraverso la creazione di uno standard tecnologico di precisione sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Tra i partner del progetto figurano Agrodig.it (soggetto capofila), Crea - Viticoltura ed Enologia, Cia Benevento, Università degli Studi del Sannio e le aziende agricole “Il Poggio”, "Pulcino Domenico" e "Morone Eleonora".

L'evento "Vino 4.0" rappresenterà l'occasione per presentare il progetto e per confrontarsi con gli esperti di settore, ricercatori e tecnologi sui risultati raggiunti.