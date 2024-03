Incendi boschivi, a Caserta 65 operai forestali stagionali

Sono sessantacinque gli operai a tempo determinato che da ieri e per 179 giornate lavorative affiancheranno gli quattordici dipendenti assunti a tempo indeterminato per l'attuazione del Piano Forestale 2024.

Il progetto, per un importo totale di oltre due milioni di euro (2.210.000 euro) finanziati dalla Regione Campania, riguarda la prevenzione degli incendi boschivi e del rischio idrogeologico, mediante lavori di bonifica montana, collinare e lavori di presidio idraulico con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi connessi al cambiamento climatico.

A dare il benvenuto agli operai forestali nella Sala Riunioni del Palazzo della Provincia i consiglieri Michele Falco e Giuseppe Guida, delegati rispettivamente alla Forestazione e all'Agricoltura, il dirigente del Settore Giovanni Solino, il responsabile del servizio Egidio Russo.

«Buon lavoro ai nostri operai forestali - ha detto il presidente Giorgio Magliocca in un messaggio inviato dal Belgio, dove è impegnato come membro del Comitato Europeo delle Regioni - che anche quest'anno, con grande responsabilità e professionalità svolgeranno un'attività fondamentale per la salvaguardia dei nostri preziosi boschi.

Il progetto 2024 ha addirittura ampliato i cantieri, con l'inserimento di nuove aree ad Alvignano, Caiazzo, Piana di Monte Verna e Cellole e, soprattutto, prende il via con un mese di anticipo rispetto al 2023».