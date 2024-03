Casagiove, accordo BCC Terra di Lavoro-Confartigianato Imprese Caserta

In un momento storico in cui il tessuto economico delle piccole e medie imprese artigiane necessita di sostegno concreto per superare le sfide del mercato, Confartigianato Imprese Caserta e la BCC Terra di Lavoro “S. Vincenzo de' Paoli” annunciano la firma di un accordo quadro che vuole segnare un punto di svolta per l'accesso al credito e il supporto finanziario alle imprese artigiane della provincia di Caserta.

Questo patto, che sarà siglato domani alle 16 nella sede della BCC a Casagiove, si propone di rappresentare un modello virtuoso di collaborazione tra il mondo bancario cooperativo e le associazioni datoriali, mirato a promuovere crescita, innovazione e sviluppo sostenibile.

In virtù di questo accordo, Confartigianato Caserta si impegna a sensibilizzare e informare gli associati sulle opportunità di credito e sui servizi bancari offerti dalla BCC Terra di Lavoro.

Questo non solo agevolerà le imprese nel processo di accesso ai finanziamenti ma garantirà anche una preparazione mirata per le fasi di presentazione delle richieste, ottimizzando le possibilità di successo.