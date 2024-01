Cisl e Claai Napoli, protocollo tra mondo sindacale e imprese

«La mission nel mondo del lavoro e del sociale» è il titolo del protocollo d’intesa che la cisl e la claai di Napoli sottoscriveranno martedì 30 gennaio alle 10.30 presso la sede dell’associazione dell’artigianato e della piccola e media impresa in piazza Garibaldi 49. Lo scopo è di creare luoghi di contatto, scambio e sinergie che possano arricchirsi mediante il confronto, mettendo a disposizione le reti, creandone di nuove oltre quelle già esistenti per accompagnare gli utenti nei loro bisogni, soprattutto quelli più fragili. Istituire quindi nuovi nuclei operativi tecnici che - attraverso soggetti intermedi con alte professionalità -supportino i cittadini e le piccole e medie imprese del territorio nei disbrighi del giornaliero e nella ricerca di opportunità, al fine di superare barriere di conoscenze, stimolando una maggiore consapevolezza sulle tutele ad essi rivolte. In quest’ottica nasce la volontà di incontrarsi tra il mondo sindacale e quello delle imprese, un modo per essere ancora più vicini alle famiglie, ai lavoratori e ai pensionati.

All firma dell’accordo saranno presenti Alessandro Limatola, segretario generale claai, Achille Capone, segretario claai Napoli, Giuseppe Cerella, presidente claai Napoli. Per il sindacato oltre a Gianpiero Tipaldi, segretario generale cisl Napoli e Melicia Comberiati, segretaria cisl Napoli con delega al mercato del lavoro e promotrice del protocollo, parteciperanno i presidenti delle associazioni ed enti della cisl di Napoli, Salvatore Esposito, direttore inas, Alessandra Megaro, direttrice caf, Eleonora Iocco, presidente dell’associazione dei consumatori adiconsum, Khalid Saady, presidente anolf, Giuseppe Gargiulo, presidente anteas, Alfonso Amendola, segretario generale sicet.

Interverrà Lucia Fortini, assessore alle politiche sociali e giovanili della regione Campania.