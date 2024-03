Marano, il Consiglio comunale conferisce la cittadinanza onoraria ad Assange

Cittadinanza onoraria ad Assange.

Lo ha stabilito il Consiglio comunale di Marano, che ha fatto proprio una proposta di delibera di Potere al popolo.

«Benché consapevoli che ciò non avrà incidenza sul processo in atto ai suoi danni - scrivono i proponenti della delibera approvata dall'assise di Marano. riteniamo che dalla nostra città si sia lanciato un segnale forte lotta contro quei poteri che provano a nascondere crimini di guerra e non solo. Difendiamo con convinzione l’importanza dell’azione di inchiesta e di denuncia giornalistica che si ponga in contrapposizione ad un giornalismo troppo spesso allineato ai dettami del mainstream».