La Doria, ricavi cresciuti del 20% nel 2023

La Doria ha chiuso il 2023 con un fatturato a 1,228 miliardi di euro: +22,6% di vendite nel mercato estero e +11% in quello italiano;

A trainare la crescita Linea Rossa (+34%), Linea Legumi, Vegetali e pasta in scatola (+27,5%) e Linea Sughi (+26,2%);

I risultati rispecchiano gli nvestimenti compiuti dal Gruppo (142 milioni negli ultimi 5 anni) per incrementare la capacità produttiva e logistica, per la sostenibilità e per la digital transformation.

Per il 2024 previsti ulteriori investimenti per oltre 30 milioni di euro.

La ripartizione dei ricavi per area geografica mostra un’incidenza del mercato italiano pari al 15,5%, mentre l'export registra un’incidenza dell’84,5%.

Il Gruppo esporta in 60 paesi del mondo: il principale mercato estero resta la Gran Bretagna, seguono la Germania, i Paesi Scandinavi, l’Australia e la Nuova Zelanda e i Paesi dell’Est Europa.

Le vendite sul mercato estero sono aumentate del 22,6% anche grazie alla soddisfacente crescita dei volumi, mentre il mercato domestico, secondo per dimensione dopo il Regno Unito, ha registrato un fatturato in crescita dell’11%.

La Doria Spa è il primo produttore Europeo di legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio delle catene distributive (private labels).