Il cecatiello di Paupisi è prodotto agroalimentare tradizionale

«Il cecatiello di Paupisi è stato riconosciuto prodotto agroalimentare tradizionale». Ad annunciarlo è Dario Orsillo, presidente della Proloco di Paupisi.

Sulla Gazzetta ufficiale Serie generale numero 61 del 13 marzo scorso è stata pubblicata la 24esima revisione dell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali che sono stati dichiarati espressione del patrimonio culturale italiano, insieme alle Dop e alle Igp, risorsa per lo sviluppo ed il rilancio del comparto agroalimentare italiano.

«I Pat - continua Orsillo - sono quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e sono praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo. Per il traguardo raggiunto ringrazio l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Lorena Pacelli per la disponibilità e il supporto dato, e tutta l’associazione turistica che mi onoro di guidare.

Un grazie speciale va a tutti i volontari, risorsa preziosa e fondamentale della nostra comunità».