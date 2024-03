Casi Orlandi-Gregori, Matera nella commissione d'inchiesta

Il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera farà parte della commissione bicamerale d'inchiesta che tenterà di fare luce su quelli che sono due tra i principali casi irrisolti della storia recente italiana: il caso Orlandi e quello Gregori.

Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, aveva 15 anni quando sparì nel nulla nel giugno del 1983, un mese e mezzo prima era toccato ad un'altra adolescente romana, Mirella Gregori.

«In primo luogo – ha commentato il senatore Matera - desidero ringraziare il partito che mi ha indicato quale componente di questo importante organismo. Darò il mio contributo per cercare di mettere ordine in due vicende irrisolte che pretendono, da parte dei familiari e degli italiani, uno sforzo in termini di chiarezza e verità».