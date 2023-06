Sant'Agata dei Goti: i vigili del fuoco salvano il cane Leo, scivolato in un dirupo, e lo restituisco ai padroni

Brutta avventura per Leo, amico a 4 zampre di una famiglia di Sant'Agata de' Goti, ma per sua fortuna i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea sono riusciti a portarlo in salvo trasformando il tutto in una storia a lieto fine.

L'allarme a Sant'Agata era scattato questa notte quando il cane era scivolato in un vallone. Una caduta lungo il dirupo di circa 15 metri. Quando sono giunti sul posto i caschi rossi hanno da subito capito che non sarebbe stato un intervento facile, ma sono riusciti comunque a portare in salvo Leo restituendolo sano e salvo ai suoi padroni.

«Grazie all'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bonea - hanno quindi raccontato i padroni del cagnolino sui social - Leo è stato recuperato, sano e salvo. Davvero grazie ai gloriosi pompieri per la professionalità e la passione che mettono nei loro interventi, pur in posti impervi e difficoltosi. Grazie a tutti i vicini di casa per la solidarietà e l'aiuto concreto che hanno dato».