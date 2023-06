Taburno Camposauro, una nuova iniziativa per migliorare l'accoglienza all'interno dell'area protetta

«Ti aspettiamo sul Taburno Camposauro e dopo il tuo soggiorno compila il nostro questionario di gradimento». Con questo messaggio l'Ente Parco regionale del Taburno Camposauro di Cautano lancia una nuova iniziativa per migliorare l'accoglienza all'interno dell'area protetta del massiccio sannita.

Un questionario di gradimento che, spiegano dall'Ente Parco, servirà per «raccogliere informazioni che riteniamo possano essere utili per migliorare la qualità del nostro servizio di accoglienza ed informazione turistica, ma anche per farci sapere come chi lo compila ha conosciuto la nostra area protetta».

Le domande, a cui è possibile rispondere compilando un apposito form Google, riguardano infatti sia l'esperienza dei visitatori all'interno del Parco che il loro soggiorno nelle strutture ricettive dell'area protetta.