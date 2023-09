Scuola, lezioni in anticipo anche per l'«Alberti»

Scuola, anche l'istituto di istruzione superiore «Alberti» di Benevento gioca d'anticipo: a piazza Risorgimento lezioni già da lunedì 11 settembre, due giorni prima rispetto alla data fissata dal calendario scolastico regionale. Un’attenzione particolare è stata rivolta alle studentesse e agli studenti che per la prima volta varcano le soglie dell’«Alberti», con un progetto di accoglienza fortemente voluto dalla dirigente scolastica Silvia Vinciguerra. Coloro che frequenteranno le classi prime, con due diverse turnazioni - alle 8.45 il primo gruppo e alle 9.15 il secondo - verranno accolti in aula magna dalla dirigente che rivolgerà loro parole di benvenuto e di buon augurio dopodiché saranno smistati nei laboratori della scuola, ciascuno per il rispettivo indirizzo; qui potranno fare una diretta esperienza del tipo di attività che sarà preponderante nel percorso di studi scelto. Chi frequenterà le classi successive sarà invece impegnato dalle 8 alle 12.

«Oggi più che mai la scuola è investita di un ruolo estremamente delicato: contribuire alla crescita e alla formazione delle giovani menti, garantendo a ragazze e ragazzi uno sviluppo armonico e sereno sotto agni aspetto.

Ciò che ci auguriamo - scrive la dirigente Vincinguerra a nome dell'intera comunità scolastica - è che tutto l’impegno che ogni anno, a partire dal suono della prima campanella, viene profuso nelle aule, possa condurre sempre ai risultati attesi e che nessun alunno, in nessun luogo venga mai lasciato indietro».