Positano, avvistata coppia di capodogli nel Parco di Punta Campanella

Sono due capodogli, avvistati nei giorni scorsi a Positano, nelle acque del Parco di Punta Campanella. I video sono stati inviati all'Area marina protetta da alcuni diportisti che hanno partecipato al corso Dolphin watching organizzato dalla stessa Amp nell'ambito del progetto europeo Lifedelfi. I capodogli, come altri grandi cetacei, transitano spesso nello specchio di mare tra Punta Campanella e Capri.

«L'Area marina protetta Punta Campanella ricorda che, in caso di avvistamento, va mantenuta la giusta distanza, senza arrecare alcun disturbo agli animali - fanno sapere dal Parco - Invitiamo i diportisti, viste anche le altre specie di passaggio in zona, come delfini, tartarughe, balenottere, a mantenere una velocità moderata».