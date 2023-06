Durazzano: danni per il maltempo, strada chiusa per una frana

Fa danni del Sannio la pioggia che in queste ore sta cadendo copiosa in tutta la Provincia di Benevento. A Durazzano una frana ha reso impraticabile via Nicola Mazzola - arteria che permette il collegamento con Cervino ed il casertano - con la strada invasa da fango, pietrisco e vegetazione. A dare la notizia il gruppo di Protezione civile comunale intervenuto sul posto per la messa in sicurezza dell'area.

«A causa di una frana a via Mazzola - l'avviso della Protezione civile - chi proviene da Sant'Agata de' Goti dovrà deviare per via San Rocco, mentre chi proviene da via San Giorgio e via Napoli non potrà accedere al centro cittadino se non per le strade collaterali. Si invitano i cittadini e coloro che provengono dai comuni limitrofi a prestare attenzione e rispettare la segnaletica temporanea e di cantiere».