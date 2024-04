Casal Velino, frana Via del Mare: interrogazione del consigliere Del Sorbo

Interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere provinciale della Lega, Giuseppe Del Sorbo, sullo smottamento nel comune di Casal Velino, in località Piani, di un costone marino a ridosso della strada provinciale Via del Mare, come conseguenza di mareggiate intense e cospicue piogge.

«L’area interessata da tali fenomeni, seppur di proprietà privata, ricade su una strada provinciale che, in caso di sviluppo del movimento franoso, potrebbe subire dissesti con potenziali danni a persone e/o cose oltre a determinare l’interruzione del traffico veicolare. Tale rischio è stato accertato anche a seguito di sopralluogo del Comando Provinciale dei vigili del fuoco — scrive Del Sorbo - La Prefettura di Salerno è intervenuta sulla vicenda richiamando l’attenzione del sindaco di Casal Velino, della Provincia di Salerno e della Regione Campania per ogni attività a tutela della pubblica e privata incolumità».

Quindi, rincara la dose: «Ad oggi nessuna iniziativa è stata avviata per porre rimedio a questa situazione di pericolo che ha determinato anche il blocco delle attività di uno stabilimento balneare.

L’Ente faccia la sua parte a difesa di cittadini e lavoratori. Ne parleremo in Consiglio Provinciale!».