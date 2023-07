Agerola, il festival «Sui Sentieri degli Dei» torna con la 12esima edizione

Da dodici anni gli scorci tra le curve dei Monti Lattari e i panorami a picco sul mare tra Capri e Punta Licosa sono lo sfondo di Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi. Quest’anno si parte il 20 luglio e la storica Agerola si trasformerà ancora una volta in una città-festival fino al 5 settembre con un fitto cartellone di live, spettacoli, incontri, pomeriggi letterari ed eventi immersivi, tra cui l’attesa Alba magica in alta quota nella notte tra il 14 e il 15 agosto per accogliere tra le note il sorgere del sole.

Come per la scorsa edizione, gran parte del programma del festival è un omaggio alla canzone italiana nel nome di Salvatore Di Giacomo, proprio nel territorio con il quale il grande poeta, autore di Era de maggio, aveva un rapporto intensissimo. Tra artisti che hanno firmato grandi successi e giovani talenti, gli ospiti che si avvicenderanno - prevalentemente sui palchi del Parco Colonia Montana e del Belvedere di Punta Corona - saranno: Coma Cose, Ron, Noemi, Irene Grandi, Gaia, Galeffi, Peppe Lanzetta, Michele Zarrillo, Rita Pavone, Mario Incudine, Pierdavide Carone, Giovanni Caccamo, Paolo Vallesi, Filippo Graziani, Peppe Voltarelli, Gaudiano, Karima & Walter Ricci, Avincola e la giovanissima Serepocaiontas, cui si aggiungono le attrici Claudia Campagnola e Ivana Pellicanò, Padre Enzo Fortunato, Erri De Luca e tutto il cast dell’opera capolavoro del grande repertorio italiano del genere buffo, «Il Barbiere di Siviglia».

«La voglia di realizzare qualcosa di culturale in un territorio vocato principalmente al turismo», dichiara il sindaco di Agerola Tommaso Naclerio, «è un piccolo grande sogno che va avanti dal 2011, con la rinnovata ambizione di crescere anno dopo anno seguendo un percorso ben tracciato. La sfida si ripropone a ogni edizione e noi ogni volta siamo pronti ad aggiungere un nuovo capitolo a questa bellissima storia. Oggi siamo orgogliosi di poter dire che il festival Sui Sentieri degli Dei è diventato un appuntamento estivo di portata nazionale, che richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori e grandi ospiti tra scrittori, musicisti, artisti di spettacolo, intellettuali in un luogo di eccellenza, nonché scenario ideale nel quale cultura e paesaggio si fondono e si intrecciano. Non vediamo l’ora di iniziare».