Napoli, a piazza Garibaldi due arresti della polizia per una rapina ai danni di tre giovani

All’alba di domenica, gli agenti della polizia Ferroviaria di Napoli Centrale hanno arrestao due uomini di 23 e 25 anni, ritenuti responsabili di una rapina perpetrata ai danni di tre giovani connazionali.

Nello specifico, nel sovrappasso Cavour della stazione metropolitana di Napoli Garibaldi, gli indagati, insieme a due complici che sono riusciti a darsi alla fuga, dopo aver costretto tre passanti di consegnare loro soldi e cellulare, si sono scagliati contro ferendone uno. I poliziotti, intervenuti, hanno bloccato gli indagati e soccorso i tre malcapitati.

Al termine degli adempimenti di rito, i prevenuti sono stati tratti in arresto per i reati di tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere; su disposizione del Pm di turno sono stati portati nel Carcere di Poggioreale; mentre il coltello, con lama di circa 8 cm, è stato sequestrato.

Continuano le indagini per individuare gli altri due soggetti coinvolti nella rapina.