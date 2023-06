Pusher accoltellato ad Eboli: indagini dei carabinieri

Un pusher è stato accoltallato ad Eboli al termine di una lite. Il malcapitato è stato colpito con un'arma da taglio all'addome mentre era in piazza Pezzullo, in pieno centro. Il ferito è stato soccorso e accompagnato in ospedale dove è stato ricoverato. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli.