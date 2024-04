Salerno, Papa Francesco nomina vescovo don Raimo: sarà ausiliare di Bellandi

Papa Francesco ha nominato don Alfonso Raimo, vicario generale di Salerno-Campagna-Acerno e parroco di San Bartolomeo, a Eboli, nuovo vescovo ausiliare della diocesi di San Matteo assegnandogli la sede titolare di Termini Imerese.

Alle 12 in punto, mentre la nota è pubblicata nel bollettino quotidiano dalla Sala Stampa della Santa Sede, l'arcivescovo Andrea Bellandi ne dà notizia al clero in una riunione convocata in Curia. Era dal 1968, dai tempi di monsignor Guerino Grimaldi, poi arcivescovo, che la diocesi di Salerno non aveva un vescovo ausiliare.

Dal 1998, invece, un sacerdote del clero salernitano non veniva nominato vescovo. In quel caso si trattò di monsignor Michele De Rosa, oggi emerito di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti.