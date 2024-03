Pubblicata la nuova gara per l’affidamento dei collegamenti marittimi ad alta valenza turistica nei golfi di Napoli e Salerno. La Regione Campania prova a giocare d’anticipo affinché il Metrò del mare riesca a partire nei tempi previsti e senza intoppi. A monitorare il nuovo bando, che prevede l’affidamento del servizio per il 2024 ed il 2025, è l’intero territorio cilentano che l’anno scorso ha visto partire il servizio, tra mille peripezie, solo ad agosto.

APPROFONDIMENTI Pollica, il docufilm su Angelo Vassallo approda ad Hollywood: la soddisfazione del fratello Dario Castellabate, pulizia delle spiagge: riparte l'iniziativa “Portami con te” Perdifumo, il prefetto Esposito visita il Comune commissariato e incontra gli studenti: «Per essere felici ci vuole cultura»

«La giunta regionale conferma la strategia di sviluppo integrata del comparto trasporti confermando la rilevanza strategica del mare come risorsa preziosa e da valorizzare, forte dei risultati raggiunti negli anni precedenti sia presso l’utenza che presso gli Enti e le comunità locali interessati, - spiega il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della commissione trasporti - che avevano espresso unanime apprezzamento, ha provveduto a riprogrammare le risorse necessarie e a riproporre, con le dovute modifiche finalizzate ad incentivare la partecipazione degli operatori, la procedura di gara».

La mancata partecipazione di operatori del settore al primo bando di gara aveva comportato l’anno scorso la mancata partenza del servizio nei tempi previsti, salvo poi riuscire a garantire i collegamenti solamente nel mese di agosto. Le linee oggetto del bando (Linea 1-2-3), che scade il 15 aprile, permetteranno di collegare via mare le coste cilentana e vesuviana, con Salerno, Napoli e Capri. Tre linee interesseranno il Cilento: Linea 1 Salerno-Costa del Cilento (sabato e domenica); Linea 3A Cilento-Capri-Napoli Beverello (martedì, mercoledì e giovedì); Linea 3B Sapri-Capri-Napoli Beverello (lunedì e venerdì). Fermate previste, a seconda della linea, nei porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota, Palinuro e Sapri. I servizi avranno periodicità dal 1 luglio al 15 settembre per l’anno 2024 e 15 giugno al 15 settembre per l’anno 2025. «Un’azione che rappresenta un modo differente di fruire delle nostre bellezze e di muoversi in Campania, i porti e gli approdi turistici come porte di accesso ad un territorio unico nella sua bellezza paesaggistica e culturale» aggiunge Cascone.

Mentre anche i sindaci del territorio apprendono con entusiasmo la notizia. «Accessibilità è una delle parole d'ordine per il Cilento - commenta il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - Abbiamo il tempo giusto per fare bene. Non ci resta che sperare nella partecipazione degli operatori del settore».