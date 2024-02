Allarme furti sul territorio cilentano. Dopo i tanti colpi messi a segno nei giorni scorsi in diversi centri e l’allarme sociale che si è creato tra le comunità locali, oggi seduta straordinaria del Comitato prefettizio per l’Ordine e la sicurezza pubblica a Vallo della Lucania. Arriveranno il prefetto Francesco Esposito e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, oltre al questore di Salerno, per incontrare anche tutti i sindaci della zona: Ascea, Casal Velino, Ceraso, Gioi, Novi Velia, Orria, Salento, Stella Cilento, Cannalonga, Cuccaro Vetere, Moio della Civitella, Omignano, Perito, Sessa Cilento. Ma non solo, anche i più piccoli: 32 in tutto quelli invitati dalla Prefettura. La seduta era già programmata ma è stata anticipata dopo l’esplodere della paura tra i residenti. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, i colpi messi a segno nei giorni scorsi non sono episodi isolati, ma opera di un’organizzazione criminale che sembra aver preso di mira l’amato Cilento.

Il sindaco di Vallo della Lucania, Sansone, aveva fatto pressing per cercare soluzioni condivise con le forze dell’ordine, esprimendo preoccupazione per la vulnerabilità strutturale del territorio, evidenziando il rischio che tali episodi possano attrarre criminalità organizzata. In risposta a questa emergenza, il primo cittadino aveva espresso preoccupazione anche per l’organizzazione di ronde cittadine e presidi di controllo fai da te, segno di un crescente sentimento di insoddisfazione riguardo alla risposta pubblica finora fornita. Dopo il grido d’aiuto del sindaco di Vallo Sansone, due giorni fa - dopo l’ennesimo colpo - il sindaco di Ceraso, Aniello Crocamo, inviò una lettera urgente al Prefetto Francesco Esposito, esprimendo la preoccupazione e la paura che affliggono la cittadinanza. Dalla frazione di Santa Barbara alla Petrosa, numerose case sono state visitate dai malviventi, generando un clima di tensione diffuso. La comunità, già esausta, conta su poche unità di agenti di polizia municipale e ausiliari della sosta non armati, incapaci di fronteggiare l’escalation dei furti. Il sindaco Crocamo ha descritto la situazione come di «tensione e paura della cittadinanza» e ha fatto un accorato appello al Prefetto affinché vengano adottate «ogni misura di ordine pubblico necessaria e consentita«. Sul vicenda scende in campo anche l’onorevole Attilio Pierro della Lega. «La sicurezza nel Cilento è una priorità per la Lega e per questo Governo. Il grido di allarme degli amministratori non resterà inascoltato. Ho sentito il Prefetto e il Questore di Salerno e mi hanno preannunciato che già dal prossimo Comitato provinciale di ordine e sicurezza verranno messe sul tavolo contromisure atte a debellare ogni qual si voglia azione di bande criminali». Oggi è il «prossimo comitato».