Salernitana, Kastanos infortunato in nazionale

Brutte notizie per Stefano Colantuono proprio ora che con i rientri di Fazio e Pierozzi avrebbe avuto di fatto a disposizione quasi tutta la rosa. Brutte notizie che arrivano da Cipro, la Federazione locale ha diramato nelle scorse ore un comunicato che annunciava l’esclusione di Grigoris Kastanos in occasione dell’amichevole contro la Lettonia a causa di un problema fisico non specificato.

All’interno della nota, infatti, non sono presenti dettagli più precisi sull’entità dell’infortunio e neppure info in merito al possibile rientro del centrocampista granata in città. Lunedì prossimo la nazionale cipriota sarà impegnata nella seconda e ultima amichevole contro la Serbia.