Salernitana, Colantuono: «A Frosinone torna Manolas ma out Ochoa»

Alle porte ci sono i novanta minuti, quelli dello Stirpe di Frosinone in programma domani sera, che potrebbero spingere ufficialmente la Salernitana in Serie B: «Mi aspetto una partita simile a quella giocata con la Fiorentina per ottanta minuti, dove eravamo stati molto bene in campo e abbiamo dimostrato anche di essere discretamente compatti. Sarà necessaria una prestazione di questo genere contro un avversario che è in corsa per la salvezza. Troveremo un ambiente molto caldo e dovremo essere pronti a dover affrontare questa partita al massimo delle nostre possibilità» - ha detto alal vigilia Stefano Colantuono attraverso i canali ufficiali del club granata.

Per la sfida di domani sera saranno regolarmente a disposizione Pirola e Manolas, non recuperano invece Boateng, Ochoa, Gyomber, Maggiore e Kastanos: «Abbiamo perso anche Candreva per squalifica e Ochoa per un problema fisico, ma recuperiamo Coulibaly e Manolas - ha aggiunto all'interno della nota stampa Colantuono -. Per questo finale di campionato ci siamo posti l’obiettivo di giocare al massimo tutte le partite che restano e devo dire che dal punto di vista dell’impegno questo è stato fatto».

«Anche in allenamento la squadra sta cercando di scrollarsi di dosso la negatività di questa stagione e credo che anche nella partita con la Fiorentina si sia visto» conclude.