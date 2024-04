Salernitana, da dicembre soltanto due gol segnati dagli attaccanti

Da una parte una difesa colobrodo, dall'altra un attacco incapace di far male. Prima le scommesse estive del ds De Sanctis e poi i mancati colpi di gennaio del dg Sabatini hanno di fatto condizionato tantissimo il percorso della Salernitana, talmente tanto che dopo qualche sussulto iniziale, quasi tutti a firma Dia, da fine novembre a oggi sono stati segnati appena due gol da parte degli attaccanti granata: Simy nella gara di andata contro il Bologna dello scorso 10 dicembre e Weissman nella gara di ritorno contro l'Empoli dello scorso 9 febbraio.

Prima, durante e dopo il nulla, un digiuno clamoroso che ha spinto la Salernitana, già decisamente fragile nella propria metà campo, sempre di più all'ultimo posto in classifica. Un digiuno che ha portato la settimana scorsa Colantuono a (ri)puntare su Simy in occasione del suo debutto contro il Bologna e che probabilmente lo porterà a puntare su Weissman venerdì sera per la gara casalinga contro il Sassuolo.