Salernitana-Sassuolo, l'anticipo della Serie A: in dubbio Manolas

Sin dal primo momento sta stringendo i denti e sta provando a tenere a galla, ma inutilmente, la difesa della Salernitana, ma sin dal primo giorno Kostas Manolas continua a fare i conti anche con diversi acciacchi fisici. Muscolari, per essere più precisi.

L'ultimo ha costretto il greco ex Roma a terminare in anticipo la gara contro il Bologna e potrebbe anche costringerlo a dover rinunciare a una maglia da titolare in occasione dell'anticipo di campionato in programma venerdì sera all'Arechi contro il Sassuolo.

Per la prossima sfida sarà quasi certamente assente ancora una volta capitan Fazio, mentre nel corso della settimana verrà valutato Gyomber reduce da un infortunio alla coscia destra rimediato con la nazionale slovacca.