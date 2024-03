Salernitana, Dia può tornare in gruppo. L'ad Milan: «Dialoghi in corso»

Sembrava tutto finito, e invece no. Ora lo scenario potrebbe cambiare, ora Salernitana e Boulaye Dia sembrano pronti a fare pace.

La conferma arriva direttamente dal club attraverso le parole dell'Ad Maurizio Milan rilasciate al termine dell'incontro: “Attraverso la passione per il calcio aiutiamo chi è in difficoltà” organizzato dal centro di coordinamento club Salerno e che ha visto come protagonisti gli alunni del liceo Francesco Severi.

«Con Dia c’è un dialogo importante in corso. Il giocatore ha ammesso le proprie responsabilità e dei comportamenti sicuramente non corretti e coerenti con i sani valori che in primis il presidente ribadisce sempre dentro e fuori dal campo. Vediamo nei prossimi giorni dove porterà».