Calciomercato Salernitana, ultime notizie oggi: Inzaghi spinge per Pierozzi e Majer

In attesa di trovare l'accordo con l'Atalanta per liberare José Palomino, la Salernitana sta provando a chiudere in tempi brevi altre due operazioni per affidare così a Pippo Inzaghi un organico più corposo in vista dei prossimi mesi.

Proprio il tecnico granata sta spingendo con il dg Sabatini per avere alle proprie dipendenze due calciatori che conosce molto bene: il primo è Niccolò Pierozzi esterno destro classe 2001 che fino a oggi non ha mai giocato nessun minuto con la Fiorentina ma che nella scorsa stagione ha fatto bene con la Reggina in B.

ll secondo invece è Zan Majer centrocampista sloveno del 1992 attualmente alla Cremonese nel torneo caderro ma che sempre nella scorsa stagione ha giocato in amarano alla corte di Inzaghi. Intanto in uscita c'è Bohinen ormai a un passo dal trasferimento al Genoa.