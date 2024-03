Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio. Chissà con quale verbo finirà. Con Mina al microfono era un conto “Grande, grande, grande”, mentre stavolta la querelle è tra Danilo Iervolino e Boulaye Dia.

Intensa, pure questa. Ferri corti, stracci volanti e capricci, però il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Dopo essersi rivolta al collegio arbitrale con oltre dieci pagine di esposto contro il calciatore senegalese per gravi inadempienze contrattuali (il rifiuto di entrare in campo a Udine è stato “ciliegina” sulla torta), la Salernitana ha avviato le pratiche di riavvicinamento per una risoluzione bonaria della controversia.

Sembrava impossibile farlo dopo l'esclusione del calciatore dagli allenamenti con la squadra ed invece, tramite il pool di legali composto dai professori Rino Sica, Francesco Fimmanò e dall'avvocato Eduardo Chiacchio, il patron ha riallacciato i fili con l'entourage dell'ex Villarreal. In precedenza la società granata aveva chiesto al collegio di esprimersi sulla possibilità di punire il giocatore decurtandogli lo stipendio del 50% fino a fine stagione, inserendo pure una richiesta di risarcimento danni pari a 20 milioni e nominando il suo arbitro, il professor Ferruccio Auletta.

Cosa è accaduto in seguito? Si attendeva la costituzione di Dia che, col suo avvocato (il romano Carlo Gallavotti) ha fatto pervenire le controdeduzioni rispetto alle accuse formulate dal club, contestandole punto per punto. I tempi per avere il lodo del collegio arbitrale potrebbero essere più lunghi del previsto e sfociare in pieno calciomercato creando un danno sia al giocatore, sia alla Salernitana: chi acquisterebbe un elemento con un contenzioso così pesante in atto? Come potrebbe la proprietà pensare anche solo di metterlo sul mercato “senza svenderlo” parole di qualche giorno fa di Maurizio Milan, per la verità generiche e immaginando di racimolare una seppur minima plusvalenza? Insomma, dopo aver agito sull'onda del malcontento si prova a mettere in campo il buon senso da una parte e dall'altra. Probabilmente dopo Pasqua si avranno news su un possibile accordo transattivo che Salernitana e Dia potrebbero firmare per mettere fine all'ennesima lite. Non c'è più Fabio Liverani sulla panchina granata.

Era stato lui nella sala stampa del Bluenergy Stadium a raccontare l'insubordinazione del senegalese: «Ha fatto una scelta, per me sbagliata. Ora so che non potrò più contare su di lui perché ho un gruppo da tutelare». Poi, sbollita la rabbia, la punta aveva chiarito la sua posizione con l'ormai ex tecnico, che aveva pure timidamente riaperto la porta: «Vedremo in futuro come si comporterà e se ci saranno gli estremi per reintegrarlo. Umanamente non ho nulla contro di lui ma deve decidere la società». Con Colantuono, uomo di fiducia di Iervolino e Milan, gli scenari possono cambiare. Rimuovere il contenzioso col giocatore potrebbe paradossalmente riaprirgli le porte del campo alla ricerca di qualche altro golletto che contribuisca a far risalire il suo valore di mercato. Oggi Dia giocherà in amichevole ad Amiens (Francia) con la maglia del Senegal contro il Gabon; tornerà in campo a distanza di quasi un mese dall'ultima volta (24 febbraio contro il Monza).

Martedì affronterà il Benin, poi tornerà a Salerno. Continuerà ad allenarsi in disparte e in orari diversi dal gruppo? La Salernitana potrebbe tendergli la mano. A proposito di giocatori impegnati con le proprie rappresentative, in nottata è toccato al messicano Ochoa per la semifinale di Concacaf Nations League contro Panama. Ieri 30' finali in campo per Sfait (U20 Romania) contro l'Italia dell'ex granata Bollini in Elite League (0-0), mentre Legowski (Polonia U21) è stato sostituito all'intervallo contro Israele nel match di qualificazioni europee di categoria vinto 1-2. Oggi (18:15, diretta Rai 2) in campo gli azzurrini di Nunziata contro la Lettonia nello stesso ambito.

Capitan Pirola in dubbio: «Viene da un lungo infortunio e ha giocato solo spezzoni nell'ultimo periodo, è da valutare», ha detto ieri il ct. In serata tocca anche a Coulibaly (Mali) in amichevole contro la Mauritania in programma a Marrakech. Stanotte giocherà pure Pellegrino con l'Argentina U23 nel test pre-olimpico contro il Messico; domani pomeriggio la Slovacchia di Gyomber affronterà l'Austria (diretta Sky Sport Uno) alle 18.