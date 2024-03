Social silenziati, pioggia di critiche: Memo Ochoa sta smaltendo la delusione della sconfitta in Concacaf Nations League con il Messico. Pulisic, McKennie, Weah: gli “italiani” a stelle e strisce gli hanno urlato in faccia, la vittoria degli Usa è arrivata nella notte tra domenica e lunedì. Ultimo baluardo della Seleccion, Ochoa adesso vive il tormentone che ha fatto spesso capolino nei dibattiti granata: poteva fare di più?



Sa pure lui di non essere immune da responsabilità sul primo gol di Adams si è tuffato sulla propria destra, ma ha solo sfiorato il pallone non angolatissimo - e soprattutto fa mea culpa per il gol del raddoppio di Reyna, subito sul proprio palo. Tornerà giovedì al Mary Rosy e comincerà ad agganciarsi alla preparazione della sfida al Bologna. In realtà, lui e Dia sono pezzi di Salernitana che iniziano a staccarsi. Memo è a scadenza di contratto e non c'è intenzione di rinnovarglielo.

APPROFONDIMENTI Acerbi e Juan Jesus, oggi la sentenza della Procura Gabigol squalificato per tentata frode ai test Vinicius parla di razzismo e scoppia in lacrime: «Voglio solo giocare a calcio e non vedere le persone di colore soffrire»

In carriera ha già giocato in B con l'Ajaccio, ma erano altri tempi, un altro Ochoa, più giovane. Ora viaggia verso altri lidi e trampolini che gli consentiranno di puntare al sogno della carriera. Uno spiffero dal Messico: piace al San Diego, lo corteggia per la prossima Mls. Dia, che dovrà giocare oggi con il Senegal contro Benin, scrive “working and smiling” sui social. Lavora e sorride con la sua Nazionale, scenderà in campo alle 20.30 e resta un giocatore della Salernitana in attesa che la controversia con la Salernitana arrivi a definizione. Il club granata lascia uno spiraglio per la conclusione bonaria, ma il primo passo - unico e assoluto - per avviare l'iter conciliativo è comunicargli il reintegro in rosa, non ancora avvenuto.



Oggi, ripresa degli allenamenti al Mary Rosy, trascorrerà il ventiduesimo giorno consecutivo fuori dai piani tecnici. Nel frattempo, mentre sta per formarsi il collegio giudicante (ci sono gli arbitri, non ancora il presidente) il suo avvocato Gallavotti nelle contro deduzioni ha ribaltato: replica alle tesi granata, chiede a propria volta i danni. Schermaglie, il primo botta e risposta. È ovvio che una dichiarazione congiunta delle parti, inviata al Collegio anche in costanza di arbitrato, potrebbe essere il colpo di spugna. La Nazionale per Dia è l'oasi felice. Al netto del contenzioso o di un incontro propedeutico alla transazione, la Salernitana in estate non vorrebbe cederlo a prezzo di saldo.

Entro il 30 giugno, nel frattempo, pagherà la seconda rata da 4 milioni al Villarreal per l'acquisto del suo cartellino. La partita del Senegal, insieme a quella del Mali di Lassana Coulibaly contro la Nigeria, è l'ultima pagina di un'agenda fitta di impegni per i giocatori granata convocati dalle Nazionali. Il prossimo centrocampo della Salernitana, l'1 aprile contro il Bologna, sarà composto da Basic e Maggiore mediani, se Coulibaly tornerà stanco. Se sarà confermato il modulo 4-4-2, Tchaouna e Candreva giocheranno sulle fasce e le due punte saranno Weissman e uno tra Ikwuemesi e Simy.



Occhio a Legowski: è di proprietà e Colantuono dovrà valorizzarlo. Oggi alle ore 15, la sua Polonia Under 21 sfiderà l'Ungheria per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Sfait alle 17 in Romania-Polonia Under 20 ma soprattutto Pirola alle 18.15, da capitano degli azzurrini contro la Turchia a Ferrara (sugli spalti anche Spalletti). La coppia Pirola-Gyomber a Bologna è una delle ipotesi più accreditate, a prescindere dalla presenza di Pasalidis e Pellegrino. Ci sono due motivazioni: Pirola deve essere valorizzato in ottica cessione pure la Lazio è interessata e Gyomber potrebbe essere giocatore bandiera in Serie B. Lo slovacco sta bene: il ct Calzona non lo ha inserito tra i giocatori in bilico ma perde solo il veronese Suslov.





Dunque Gyomber giocherà oggi alle ore 19 contro la Norvegia di Haaland e poi ritornerà a disposizione della Salernitana. Kastanos ko: tra oggi e domani è atteso in Italia per la visita specialistica.